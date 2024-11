Nova bactéria resistente a antibióticos se espalha pela Ásia e preocupa cientistas

Uma nova cepa de bactérias altamente virulenta está se espalhando pelos países asiáticos e deixando os cientistas de cabeço em pé pela sua capacidade de resistir aos atuais antibióticos. Um estudo realizado por pesquisadores das Universidades de Birmingham, na Inglaterra, e Zhejiang, na China, alerta sobre a necessidade de monitorar a expansão desse novo microrganismo.

O estudo identificou uma variante da Acinotebacter baumannii (CRAB) em uma unidade de terapia intensiva (UTI) enquanto investigava medidas de prevenção em hospitais e descobriu que a bactéria era resistente ao carbapenen, classe de antibióticos de amplo espectro de última geração.

Os cientistas alertaram que essa nova cepa descoberta, a ST164 vem crescendo desde 2020 e ela é especialmente adaptada ao ambiente médico, proliferando em hospitais e casas de idosos e capaz de resistir a longos períodos em superfícies hospitalares e equipamentos médicos, podendo infectar pacientes em até 48 horas após a internação.

A bactéria pode causar infecções graves nos pulmões, no trato urinário e no sangue. O estudo demonstra também que as pessoas mais vulneráveis são aquelas que receberam um cateter, que estão em ventilação mecânica ou em recuperação após uma cirurgia invasiva.

“A CRAB representa um risco sério para pacientes hospitalizados e pode causar doenças graves, incluindo pneumonia, infecção do trato urinário, bacteremia, meningite e infecções de tecidos moles”, afirmou o coautor da pesquisa, Alan McNally, em entrevista ao SciTechDaily.