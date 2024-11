Por que as pesquisas estavam erradas sobre Donald Trump?

Durante o programa especial eleitoral do The Daily Show, Jon Stewart comoveu-se com suas palavras ao aceitar a derrota democrata: “temos que nos reagrupar e temos que continuar lutando e continuar trabalhando dia após dia para criar a melhor sociedade para nossos filhos, para isso mundo, para este país que sabemos ser possível. É possível.”

Dada a tristeza por saberem o resultado eleitoral, tudo indica que as sondagens anteriores às eleições estavam erradas.

Pesquisas erradas com um Donald Trump vencedor

Segundo a maioria das pesquisas, Trump e Harris estavam praticamente empatados e tudo indicava que os sete estados-chave definiriam o novo presidente. A diferença é que:

“A atual margem de voto popular de Trump é de 3,5%, mas poderá facilmente diminuir à medida que mais resultados forem conhecidos. Estados populosos como a Califórnia ainda têm uma quantidade significativa de votos pendentes. Uma vitória para as médias e os modelos”, comenta o Yahoo em seu site.

A poucas horas das eleições, as pesquisas indicavam que poderia até haver empate entre os adversários e que qualquer um poderia facilmente ser o novo presidente. FiveThirtyEight e Nate Silver’s Silver Bulletin deram a Harris 50% de chance de ganhar e Split Ticket colocou-a com 53%.

O The Economist, por sua vez, deu a Harris 56% de chance de ganhar, tornando-o uma loteria.

Trump venceu as eleições presidenciais com um resultado irreversível

O republicano Donald Trump obteve 50,8 por cento dos votos, enquanto a democrata Kamala Harris obteve 47,7 por cento dos votos.

Poucas horas depois da eleição, G. Elliott Morris, diretor editorial de análise de dados da ABC News, escreveu sobre como Trump ou Harris poderiam vencer de forma decisiva no Colégio Eleitoral.

“Com base em erros de votação anteriores, nosso modelo eleitoral estima que o erro médio de votação em estados competitivos este ano será de uma margem de 3,8 pontos. “Este erro não é uniforme entre os estados… mas, de modo geral, quando as pesquisas superestimam um candidato, tendem a superestimá-lo em todos os níveis”, escreveu Morris.

“Como os sete estados-chave estão tão próximos, mesmo pequenos erros nas pesquisas na mesma direção podem ter um grande impacto sobre quem ganha as eleições. “Com base em nossas simulações de modelo, há 60 em 100 chances de que qualquer candidato ganhe mais de 300 votos no Colégio Eleitoral.”