Homem que confessou ter estuprado ao menos 10 crianças era pago para levá-las a escola

Um homem de 45 anos foi preso em Canapi, no interior de Alagoas, após confessar ter estuprado ao menos 10 crianças com idades a partir de 4 anos. Conforme reportagem do G1, ele foi preso em flagrante pelo estupro de uma menina de quatro anos e revelou aos policiais ser a terceira vez que abusava da criança.

A delegada Daniella Andrade, responsável pelo caso, revelou que as famílias pagavam para que o homem levasse e buscasse as crianças na escola. “As famílias pagavam para que o autor realizasse o serviço de levar e buscar as crianças na creche ou na escola, e sempre no caminho, ele levava as crianças para um local ermo e realizava esses abusos sexuais”.

Em declaração, o homem confessou ter estuprado seis meninos e quatro meninas, além de revelar que todos os crimes ocorreram da mesma forma, enquanto ele levava as crianças.

Prisão em flagrante

Segundo a reportagem o caso foi descoberto depois que uma professora percebeu um comportamento estranho no suspeito. Ela notou que ao buscar a menina de quatro anos na escola o homem se desviou do caminho até a casa da criança. Ela então comunicou o caso ao Conselho Tutelar, que acionou a Polícia Militar. De acordo com a declaração da delegada, a professora flagrou o momento em que o homem levou a menina a um local ermo e tirou suas roupas e as da criança.

O autor foi preso e conduzido à Delegacia Regional de Santana do Ipanema, onde foi autuado por estupro de vulnerável. O caso em questão, envolvendo os 10 crimes confessados pelo homem, será investigado pelo delegado Carlos José Melro, titular do 30º Distrito Policial de Canapi.