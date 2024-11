2 assaltantes de quadrilha são mortos durante perseguição e troca de tiros em SP; 4 foram presos

Uma quadrilha foi abordada pela polícia logo após assaltar uma residência e fazer uma família refém no Brooklin, na Zona Sul de São Paulo. De acordo com informações do Brasil Urgente, da TV Band, houve uma perseguição e troca de tiros, resultando na morte de dois criminosos.

A polícia conseguiu interceptar os envolvidos logo após ter rastreado a localização da quadrilha por meio do GPS no celular de uma das vítimas Os assaltantes foram encontrados na avenida Ibirapuera.

Segundo a polícia, o grupo de criminosos não cedeu à ordem de parada e o bandido condutor acelerou em fuga. Em seguida, o veículo bateu em dois carros, dando uma sequência de tiros por parte da quadrilha contra a polícia militar.

Seis disparos atingiram o capô da viatura, resultando na reação da polícia e na morte de dois participantes da quadrilha. Um deles sofreu um tiro de raspão e foi preso com os outros três assaltantes.

A placa do carro usado pela quadrilha durante o crime estava trocada e dois revólveres e uma arma de brinquedo foram apreendidas. Objetos pessoais de vítimas foram encontrados pela polícia dentro do carro.