Homem é preso por esfaquear esposa na frente dos filhos em SP

Em um episódio violento ocorrido em Artur Nogueira (SP), uma mulher foi esfaqueada pelo marido na frente de seus três filhos, com idades entre 2 e 10 anos. De acordo com o G1, a ação foi interrompida graças à rápida iniciativa da filha mais velha, que ligou para a Polícia Militar (PM), e à intervenção de um vizinho, que conteve o agressor. O homem foi preso e o caso registrado como tentativa de feminicídio.

Intervenção da polícia e ajuda de vizinhos

Após receber ameaças do marido, a mulher tentou buscar proteção com uma vizinha, levando seus filhos. Porém, o agressor, que aparentava estar sob influência de álcool, seguiu a esposa até a casa da vizinha e insistiu para que ela retornasse à residência do casal. Diante da recusa, o homem atacou a mulher com uma faca, causando ferimentos na costela e perna. Durante o confronto, um vizinho entrou em luta corporal com o agressor, impedindo-o de ferir a vítima fatalmente.

A Polícia Militar chegou ao local rapidamente após o chamado da menina de 10 anos, que seguiu as instruções da vizinha para acionar o 190. Segundo o policial que atendeu a ocorrência, a presença de espírito da criança foi essencial para salvar a vida da mãe. A vítima foi socorrida e levada ao hospital local, onde foi atendida e, felizmente, está fora de perigo.

Contexto de violência doméstica e consequências legais

Esse caso é mais um exemplo de como a violência doméstica pode ocorrer de forma repentina e em momentos inesperados, mesmo diante de testemunhas. A vítima já havia recebido ameaças do marido e manifestado a intenção de procurar abrigo em outro lugar, mas não teve tempo de evitar a agressão. A faca usada no crime foi apreendida pela polícia, que continua investigando o caso para entender os motivos que levaram o agressor a agir dessa forma.

O homem, de 35 anos, foi levado à delegacia e responderá por tentativa de feminicídio. A atuação rápida tanto da criança quanto do vizinho foi decisiva para que a situação não resultasse em uma tragédia maior. Esse episódio destaca a importância de redes de apoio e da pronta comunicação com as autoridades em casos de violência doméstica.