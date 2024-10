Mega-Sena vale R$ 95 milhões; veja os números sorteados desta terça-feira

O que está em jogo no sorteio desta terça-feira é um prêmio capaz de mudar a vida de qualquer apostador. Quem acertar as seis dezenas da Mega-Sena no sorteio de hoje pode levar para casa a quantia de R$ 94.872.404,78.

Confira os números sorteados e veja se você é o novo milionário da Mega-Sena:

02, 03, 11, 25, 37, 43

SORTEIO DE SÁBADO

No sorteio de sábado nenhum apostador faturou o prêmio da loteria. Oitenta e cinco apostas acertaram a quina e cada uma delas ganhou R$ 58.927,35.

Na faixa dos quatro acertos, 6.127 apostas levaram para casa R$ 1.167,85

QUANTO CUSTA APOSTAR?

A aposta simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 5. Há, porém, a possibilidade do apostador escolher mais números e com isso aumentar as probabilidades de acerto, mas o preço da aposta sobe de forma desproporcional.

Para se ter uma ideia, o máximo de números permitido no volante é 20 e o preço para essa aposta chega a R$ 193.800,00. A probabilidade de acerto, porém, salta de 1 em 50.063.860 para 1 em 1.292.