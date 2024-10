Litoral Norte de São Paulo tem alerta para ressaca e ventos de até 90 km/h

O ciclone extratropical que age no sul do Brasil não vai se mover para o norte do Brasil e deve se afastar para alto-mar, mas seus efeitos poderão ser sentidos no litoral paulista pelos ventos fortes e mar agitado.

A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para a possibilidade de ressaca marítima e de ventos de até 90 km/h para o Litoral Norte de São Paulo entre hoje e esta sexta-feira.

A ressaca deve impactar também a região sul do litoral e a Marinha Brasileira pede que os pescadores e proprietários de barcos consultem as informações meteorológicas antes de saírem para o mar.

A prática de esportes marítimos, como surf, windsurf e kitesurf também devem ser evitadas nos próximos dias em função do mar agitado.

Quem for viajar para o litoral norte também deve consultar as condições do tempo antes de sair de casa. Isso porque o mau tempo pode afetar o funcionamento das balsas de São Sebastião e Ilhabela, cujos serviços são suspensos sempre que a velocidade dos ventos passe dos 46 km/h, por medida de segurança.

GRANDE SÃO PAULO

A previsão para a Grande São Paulo é de pancadas de chuvas fortes nos períodos de tarde e noite desta quinta-feira e também na sexta-feira. No sábado, a passagem de uma frente fria pelo litoral deve trazer mais umidade e chuva para todo o estado de São Paulo.