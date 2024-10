Hoje tem Mega-Sena acumulada no valor de R$ 55 mil

Com o prêmio acumulado por vários sorteios consecutivos, a Mega-Sena retorna nesta quinta-feira prometendo pagar a quem acertar as seis dezenas mágicas um prêmio estimado em R$ 55 mil, de acordo com os dados da Caixa Econômica Federal.

Para apostar, é necessário registrar o volante de apostas na casa lotérica ou usar o aplicativo da Caixa até as 19h. A aposta simples custa R$ 5.

O sorteio da bolada da Mega será realizado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Youtube e no Facebook.

SORTEIO DE TERÇA-FEIRA

Na terça-feira, o prêmio acumulou. Nenhum apostador acertou as dezenas para levar para casa o prêmio principal, entretanto sessenta e três apostas fizeram a quina e cada uma delas faturou R$ 55.255,44.

Na faixa dos quatro acertos, 4.431 apostas levaram para casa R$ 1.122,31.

Os números sorteados para a Mega no sorteio de terça-feira foram:

23, 37, 39, 47, 52, 56