“Ele teria drogado ela”: são revelados detalhes da segunda denúncia contra Jorge Valdivia por estupro

Um passeio amigável, ingestão de álcool e perda de memória. Esses são os componentes que se repetem na segunda denúncia de estupro que Jorge Valdivia recebeu na terça-feira e foi divulgada na manhã desta quarta pela Procuradoria Metropolitana do Leste.

Atualmente, o ex-jogador de futebol cumpre seu primeiro dia de prisão preventiva no presídio de Rancagua, após o juiz considerá-lo um perigo para a sociedade, já que até ontem, durante sua formalização, avaliava outro caso que o ex-jogador de futebol tem pendente. Colo Colo, após ser acusado de agressão por parte de uma mulher em uma boate da zona leste de Santiago.

Agora, enquanto está detido na mesma prisão onde está Eduardo Macaya – acusado de abuso sexual infantil – Valdivia enfrenta uma nova acusação, que revela um modus operandi semelhante ao relatado na segunda-feira pela primeira mulher.

Segundo o meio de comunicação La Tercera PM, esse outro suposto estupro remonta a 17 de outubro, na noite em que Jorge Valdivia dividiu com uma mulher em uma boate. Beberam álcool e depois tiveram relações sexuais, que teriam sido sem consentimento, uma vez que a vítima afirmou ter sido drogada.

“De acordo com as primeiras informações, Valdivia e o denunciante teriam tido um encontro que começou em um restaurante da zona leste da capital e terminou em uma boate. Nesse passeio beberam gim e Ramazzotti. A mulher entregou seu depoimento à Procuradoria Metropolitana do Leste. Segundo a denúncia, ela acredita que o atleta a teria drogado para ter relações sexuais. A vítima já teria sido submetida a exames no Serviço Médico Legal”, noticiou o jornal La Cuarta.

Valdivia mudou de advogado

Com isto, o antigo comentador desportivo, suspenso por tempo indeterminado da Rádio ADN, poderá arriscar uma pena maior, tendo em conta que agiu sob conduta reiterada. Com isso, seu advogado apresentou sua demissão e agora é defendida por Paula Vial, a mesma mulher que representou o cineasta Nicolás López, Herval Abreu e Juan Carlos Reinao por crimes de conotação sexual.