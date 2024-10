Vídeos mostram estragos após desabamento de farmácia na Grande SP; casas são interditadas nas imediações

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os estragos após o desabamento de uma farmácia em Itapevi, na Grande São Paulo, na tarde de terça-feira (22). O local estava em funcionamento, quando funcionários escutaram estalos e saíram correndo. Havia pessoas em uma casa na parte de cima, mas elas conseguiram se refugiar em um banheiro que não foi afetado e todas escaparam ilesas. A Defesa Civil interditou três casas nas imediações em função dos riscos.

A farmácia que desabou fica na Rua Nelson Ferreira da Costa, no bairro Chácara Vitápolis. Funcionários e clientes estavam no local, por volta das 17h30, quando escutaram estalos na estrutura do imóvel e correram. Nenhum deles se feriu.

Na parte de cima, havia moradores em uma casa, mas eles também ouviram os barulhos e se refugiaram em um banheiro, que permaneceu intacto. Todos saíram ilesos, mas estavam muito abalados.

Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local, onde os socorristas constataram os danos materiais e que não havia vítimas. As causas do desabamento ainda são desconhecidas.

A equipe da Defesa Civil também foi ao local e realizou uma vistoria técnica na área. Ao lado da farmácia, há um complexo de casas, sendo que três residências foram interditadas temporariamente em função dos riscos. Os imóveis foram isolados e os moradores seguiram para casas de parentes e amigos.

O órgão ressaltou que um engenheiro da Prefeitura de Itapevi vai realizar nova vistoria no local e imóveis vizinhos nesta quarta-feira (23).