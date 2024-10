Hospital do ABC Paulista afasta enfermeiro suspeito de agredir pacientes

Enfermeiro do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo foi afastado após denúncias.

O Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista afastou um enfermeiro de suas funções após parentes de dois pacientes internados na unidade de saúde denunciarem agressões. Conforme reportagem do G1, os familiares notaram marcas de agressão nos pacientes, incluindo uma pessoa de 84 anos.

Em declaração, familiares das vítimas revelaram que os próprios pacientes relataram as agressões, que também foram presenciadas por outros pacientes e acompanhantes.

“O enfermeiro estava trocando a sonda do nariz, e ele mexendo muito porque é um senhor de 84 anos, e ele [enfermeiro] deu um soco na cara do meu pai”, contou Rosângela Leite Lacerda, filha de uma das vítimas, em entrevista à TV Globo.

A esposa de outro paciente também relatou agressões. Segundo ela, o enfermeiro entrou no quarto gritando e “deu dois socos” na cabeça do paciente. Em seguida, ele teria jogado o pote de coleta de urina no colo do homem e saiu do quarto afirmando que “tinha mais o que fazer”.

Os familiares das vítimas denunciaram o enfermeiro à direção do hospital e abriram um boletim de ocorrência contra o homem, que não teve sua identidade revelada.

O que diz o hospital

Em declaração à Globo, o diretor técnico do hospital afirmou ter demitido o enfermeiro por justa causa. Além disso, Carlos Antonio Fadel reforçou que a denúncia foi tratada de forma imediata pela administração do local.

“Afastamos o funcionário envolvido e ele foi demitido por justa causa. Importante enfatizar que os profissionais administrados pela fundação na rede do município de SBC passam por treinamento, capacitação voltada à humanização no trato com os pacientes e boas práticas. Eu reforço, em nome da Secrectaria de Saúde, o repúdio em relação a esse tipo de conduta”.