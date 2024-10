Homem que estava desaparecido é encontrado morto na Represa Billings, no ABC Paulista

Raul Mendes da Silva, de 30 anos, que estava desaparecido, foi achado sem vida na Represa Billings, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista

Raul Mendes da Silva, de 30 anos, que estava desaparecido desde o último dia 18 de outubro, foi encontrado sem vida na Represa Billings, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na manhã desta segunda-feira (21). Familiares estiveram no local e confirmaram a identidade da vítima, que morava no Riacho Grande.

O corpo foi achado nas proximidades do km 29 da Rodovia Anchieta. Parentes estiveram no local e reconheceram a vítima. “Infelizmente, o Raul foi encontrado no Riacho Grande. Estamos na delegacia”, disse um deles ao “ABCD Jornal”.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para a realização da perícia. Um vídeo mostra o local exato onde o corpo foi achado (veja abaixo).

O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de São Bernardo do Campo como morte suspeita. Uma equipes do setor de homicídios foi acionado e presta apoio à investigação, que busca descobrir o que aconteceu com o homem.

Os familiares não souberam precisar para onde Raul ia quando desapareceu. O homem completaria 31 anos na próxima quarta-feira (23). “Ele era de boa família, os pais são boas pessoas, nunca ouvimos falar nada de ruim sobre ele, sempre foi muito bonzinho e reservado”, disse uma amiga ao “ABCD Jornal”.