Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 51 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2787 da Mega-Sena, sorteado neste sábado, 19, e o prêmio, portanto, acumulou para R$ 51 milhões.

Veja as dezenas sorteadas: 08-10-23-34-36-50.

Na quina, 90 apostas fizeram cinco acertos, e cada uma receberá R$ 48.723,85. Na quadra, com quatro acertos, 6.537 apostas ganhadoras receberão R$ 958,31 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena será nessa terça-feira, 22. O sorteio ocorre a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. As apostas podem ser feitas até as 19h.