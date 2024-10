Chuva cancela caminhadas de Lula e Boulos em bairros de São Paulo

A chuva moderada que cai sobre São Paulo cancelou um ato conjunto de campanha entre o candidato à Prefeitura pelo Psol, Guilherme Boulos, e o prefeito Lula. Os dois caminhariam no Grajaú, na zona sul da cidade, a partir das 10h. Os apoiadores foram informados já no local, por volta das 10h15, que o evento havia sido cancelado por causa da chuva. Os dois decidiram fazer uma live nas redes, no horário.

Segundo assessores, Boulos e Marta já estavam à caminho do Grajaú quando começou a chover. Os dois mudaram os respectivos trajetos para se encontrar com Lula e fazer a live.

A outra agenda que os dois teriam juntos neste sábado, prevista para as 15h, em São Mateus, na zona leste, foi cancelado em razão da chuva que cai sobre várias regiões de São Paulo.

Segundo a campanha, Boulos estuda a possibilidade de percorrer a cidade na tarde deste sábado para monitorar a situação das chuvas e o impacto sobre a população.

À noite, Boulos participará do debate da TV Record, embora o prefeito Ricardo Nunes (MDB) tenha sinalizado a possibilidade de cancelar sua participação por causa das chuvas, assim como fez com o debate da RedeTV, nessa quinta (17). “A gente espera que ele compareça ao debate e não fuja novamente”, disse o coordenador da campanha de Boulos. Caso Nunes cancele sua ida, o psolista será sabatinado pela emissora.