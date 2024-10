Eleições em SP: pesquisa mostra Nunes na frente, com 52,3%, e Boulos com 39,2%

O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) continua na frente na corrida eleitoral em São Paulo, de acordo com o último levantamento apresentado pela Paraná Pesquisa, com 52,3% das intenções de voto, contra 39,2% do seu adversário, o deputado Guilherme Boulos (Psol).

ANÚNCIO

Os números mostram uma oscilação de apenas 0,5 ponto percentual de Nunes para Baico e 0,2 de Boulos para cima, em comparação com a pesquisa anterior, de 10 de outubro.

Confira o cenário apresentado pela pesquisa:

Ricardo Nunes (MDB): 52,3% (era 52,8%)

Guilherme Boulos (PSOL): 39,2% (era 39%)

Nenhum/branco/nulo: 5,2% (era 4,8%)

Não sabe/não respondeu: 3,3% (era 3,4%)

O levantamento do Paraná Pesquisa foi feito entre os dias 12 e 15 de outubro e mostra que parte do eleitorado não foi impactada a ponto de mudar seu voto pelo debate eleitoral realizado na última segunda-feira, dia 14, na Band. Até mesmo o apagão, que foi amplamente usado pelo seu concorrente para tentar reverter a vantagem, não teve o efeito esperado, segundo essa primeira pesquisa.

O Paraná Pesquisa ouviu 1,5 mil eleitores na cidade de São Paulo e tem uma margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.