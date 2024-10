Estação de metrô recebe estúdio com tatuagens gratuitas para mulheres que tiveram câncer de mama

Uma nova ação de apoio e conscientização sobre o Outubro Rosa está ocorrendo na cidade de São Paulo. Nos dias 15, 16 e 17 de outubro a Estação Marechal Deodoro, da Linha 3-Vermelha do Metrô, receberá o Tattoo Truck Tour, um estudo móvel de tatuagem que oferecerá tatuagens gratuitas para mulheres e homens que superaram o câncer de mama.

Conforme publicado pela Agência SP, a iniciativa é uma parceria entre a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), o Metrô e o estúdio de tatuagem Nanni Ink. A intenção é que a ação ajude a recuperar e aumentar a autoestima de mulheres e homens que sobreviveram à doença.

De acordo com as informações, o projeto foi idealizado pelos tatuadores Stella e Gabriel Nanni e tem como foco pessoas que passaram pela mastectomia, parcial ou total, em decorrência do câncer.

Por meio da tatuagem são realizadas a cobertura de cicatrizes e reconstituições, ajudando assim na recuperação da autoestima. As tatuagens serão realizadas de forma gratuita nas datas citadas, entre as 10h e 16 horas.

Requisitos para participar da ação

O projeto atenderá de forma gratuita mulheres e homens que tiveram câncer de mama. Para se inscrever é necessário ter mais de 18 anos, não estar em processo de quimioterapia e ter a cicatriz há mais de um ano.

Os agendamentos serão realizados em ordem de procura por meio do WhatsApp do estúdio, que pode ser contatado pelo número (19) 98199-0366, e conforme as condições de atendimento dos tatuadores disponíveis.