Em meio ao apagão, Aneel faz Halloween

Pegou mal nos corredores do Planalto uma festa realizada na noite desta segunda-feira (14) na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em que servidores comemoraram o Halloween em meio à crise do apagão em São Paulo – mais de 250 mil imóveis ainda estão sem energia elétrica na região metropolitana. À Aneel cabe a fiscalização dos serviços da Enel, concessionária responsável pela distribuição na área. A Controladoria-Geral da União (CGU) realizará uma auditoria para investigar a fiscalização da Aneel sobre a Enel.

Uma mensagem com as orientações sobre a celebração, que contou com a presença de filhos de funcionários e um momento de distribuição de doces, foi enviada pela comunicação interna da agência mais cedo.

A Aneel é uma agência reguladora que está na órbita do Ministério das Minas e Energia. A atual diretoria foi nomeada no governo de Jair Bolsonaro, e as rusgas com o ministro Alexandre Silveira têm sido frequentes, com críticas de parte a parte. A crise fez o ministro inclusive interromper suas férias.

Alguns servidores reclamaram porque, embora não fossem obrigados a participar das atividades, a presença de crianças e o clima festivo não condiziam com a tensão enfrentada por quem está diretamente envolvido nos esforços para restabelecer o fornecimento de energia.

A Aneel divulgou uma nota, explicando a festividade:

“Anualmente, a Aneel realiza eventos no mês do servidor, momento importante para a integração entre as unidades organizacionais da Agência. Além dessa atividade, a Agência também promove ações relacionadas ao Outubro Rosa, com palestras sobre a prevenção do câncer de mama.

Essas e outras atividades visam o bem-estar dos servidores e profissionais da Agência. As atividades não são obrigatórias e de nenhuma maneira impactaram os trabalhos de fiscalização. A Aneel está atuando de forma rigorosa na fiscalização das interrupções ocorridas em São Paulo.”