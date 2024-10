Cães são resgatados após denuncia de maus-tratos no interior de São Paulo

Três cães foram encontrados em situação delicada após uma denúncia de maus-tratos. Segundo o portal Metrópoles, o caso foi registrado em uma residência no Jardim Esplanada, em Anhumas, interior de São Paulo. Durante o resgate, realizado nesta segunda-feira (14), foram encontrados dois cães sem raça definida (SRD) e um pitbull presos em correntes curtas, apáticos e com carrapatos e feridas espalhados pelo corpo.

ANÚNCIO

Informações disponibilizadas pela Polícia Ambiental, responsável por atender a denúncia, revelaram que os animais estavam em local insalubre e tinham pouco acesso à água e comida.

De acordo com os agentes, um homem de 45 anos foi apontado como o tutor dos cães e admitiu que não estava prestando os devidos cuidados aos animais. Ele foi autuado por maus-tratos e multado em R$9 mil reais.

Uma vez resgatados, os cães foram encaminhados para uma ONG que prestará serviços de cuidados veterinários e colocará os animais para adoção responsável.

Não foi o único caso

Em Presidente Prudente, interior de São Paulo, outro caso de maus-tratos foi identificado. Desta vez, uma mulher de 53 anos foi autuada em R$3 mil por maus-tratos a animal doméstico. Os Policiais Ambientais foram acionados e no local encontraram um cão que tinha dificuldades até mesmo para se manter em pé.

A equipe de resgate identificou sinais de desnutrição e sarna no cão e seu estado de saúde contradisse as alegações da tutora, que afirmou estar cuidando do animal apesar de não apresentar receitas médicas ou medicamentos utilizados no tratamento.

O cão está sendo tratado no Abrigo Municipal de Animais de Presidente Prudente, onde recebe cuidados veterinários, enquanto a tutora deverá responder criminalmente pelo ato.