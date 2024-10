Vídeo de prédio da Enel incendiado por manifestantes se torna viral nas redes sociais

Um dos vídeos da noite de 18 de outubro de 2019, que determinou o início de uma revolta social no Chile marcada por protestos, voltou a ser compartilhado nas redes sociais.

Os internautas relembraram as imagens de quando o prédio da Enel, multinacional europeia líder no setor de distribuição de energia elétrica no país, foi incendiado por manifestantes.

Nas imagens, é possível ver como o edifício de 17 andares foi tomado pelas chamas. O fogo levou apenas 36 minutos para se descontrolar e causou danos significativos em armazéns e escritórios da empresa, segundo o jornal chileno La Tercera.

Confira os vídeos a seguir:

A gravação foi compartilhada em meio à crise vivida por milhares de clientes da Enel que estão sem energia elétrica desde o forte temporal ocorrido na última sexta-feira (11), que resultou na morte de sete pessoas.

Em declaração, a Enel manifestou que cerca de 1,5 milhão de clientes tiveram o serviço normalizado nesta segunda-feira (14) e que seguirá trabalhando para restabelecer o fornecimento de luz.