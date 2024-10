Veja quais bairros de São Paulo seguem sem água mais de 48 horas após temporal

Milhares de moradores de São Paulo seguem sofrendo com os efeitos causados pelo temporal registrado na noite da última sexta-feira, dia 11 de outubro. Conforme reportagem da CNN Brasil, ao menos dez bairros da capital seguem a mais de 48 horas sem o abastecimento de água. A informação em questão foi confirmada pela Sabesp na manhã de hoje, dia 14 de outubro.

De acordo com uma nota emitida pela empresa, o temporal afetou os serviços de distribuição de água e fornecimento de energia elétrica em diversos bairros da capital e região metropolitana de São Paulo. Segundo reportagem, os equipamentos que transportam água para os locais mais altos foram afetados, ocasionando a indisponibilidade do recurso.

Veja quais são os bairros que permanecem com indisponibilidade de água

Apesar de grande parte das ocorrências de falta de água já terem sido solucionadas, bairros da capital e região metropolitana de São Paulo seguem com indisponibilidade no fornecimento do recurso. Diante do ocorrido, a Sabesp orienta para que os moradores realizem o uso consciente dos recursos devido ao sistema de abastecimento integrado.

Até o momento, os seguintes bairros seguem sem a normalização no abastecimento de água:

Capital: Americanópolis, Vila Clara, parte de Capão Redondo, parte do bairro Pirajussara, Jardim Mimás, Jardim Aeroporto, Jardim Antártica, Jardim Peri, Jardim Peri Alto e Jardim Santa Cruz.

Cotia: Jardim Atalaia.

Santo André: Jardim São Gabriel, Jardim Santo André, Jardim Marek, Jardim Santo Antônio de Pádua e Cidade São Jorge.

Cajamar: Jordanésia.

Embu das Artes: Jardim Vila Alegre.

Mauá: Zaíra, Vila Tavares, Sítio Bela Vista, Jardim Cruzeiro, Jardim São Gabriel, Jardim Miranda D’Aviz, Jardim Paranavaí, Jardim Alto da Boa Vista, Jardim Zaíra-Macuco, Jardim Saíra, Parque das Américas.