Os Estados Unidos enviarão uma bateria de defesa aérea e tropas para Israel

Um sistema de Defesa de Área de Grande Altitude Terminal (THAAD, por sua sigla em inglês) contra mísseis balísticos, em uma exposição de Made in America no Jardim Sul da Casa Branca, em 15 de julho de 2019, em Washington. (AP Foto/Ale

Os Estados Unidos enviarão uma bateria Terminal de Defesa de Área de Alta Altitude (THAAD) e tropas para Israel, disse o Pentágono no domingo, mesmo com o Irã alertando Washington para manter as forças militares dos EUA fora de Israel.

O major-general Pat Ryder, porta-voz do Pentágono, disse em um comunicado que o secretário de Defesa Lloyd Austin autorizou o envio da bateria THAAD sob a direção do presidente Joe Biden.

Ryder disse que o sistema ajudará a fortalecer as defesas aéreas de Israel após os ataques com mísseis do Irã contra aquele país em abril e outubro.

“Este ato sublinha o forte compromisso dos Estados Unidos com a defesa de Israel e com a defesa dos americanos em Israel, contra quaisquer futuros ataques de mísseis balísticos por parte do Irão”, disse Ryder.

O alerta iraniano surgiu numa publicação na rede social X, há muito associada ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, onde observou relatos de que os Estados Unidos estavam a considerar a possibilidade de envio.

Muitas pessoas pensam que Israel está a preparar uma resposta militar ao ataque do Irão em 1 de Outubro, quando aquele país disparou cerca de 180 mísseis contra alvos israelitas.

Até o momento não se sabe de onde virá a bateria do THAAD. No ano passado, os Estados Unidos enviaram um deles para o Médio Oriente, juntamente com batalhões Patriot adicionais, para reforçar a protecção das forças dos EUA na região após o ataque dos combatentes do Hamas contra Israel em 7 de Outubro de 2023. Ryder também disse que os Estados Unidos Os estados enviaram uma bateria THAAD a Israel em 2019 para fins de treinamento.

De acordo com relatório divulgado em abril pelo Serviço de Pesquisa do Congresso, o Exército possui 7 baterias THAAD. Geralmente, cada um é composto por seis plataformas de lançamento montadas em caminhões, 48 interceptadores, equipamentos de rádio e radar e requer 95 soldados para operar.

O THAAD é considerado equipamento complementar ao sistema Patriot, mas pode defender uma área mais ampla. Eles podem atingir alvos a distâncias de 150 a 200 quilômetros (93 a 124 milhas).