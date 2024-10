Eleições em SP: pesquisa Real Time diz que Nunes tem 14 pontos na frente de Boulos

No começo do segundo turno as pesquisas eleitorais têm mostrado ampla vantagem do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) na corrida à Prefeitura de São Paulo. No levantamento apresentado pelo Instituto Real Time Big Data, Nunes tem 14 pontos à frente do seu concorrente, o deputado Guilherme Boulos (Psol).

ANÚNCIO

De acordo com os dados da Pesquisa, Nunes tem 53% das intenções de voto e Boulos, 39%, a cerca de duas semanas do segundo turno. Na última pesquisa do Instituto, Nunes também seguia à frente, com 48% a 36%.

A pesquisa, entretanto, foi feita entre dos dias 11 e 12 de outubro e não contempla o grave problema do apagão elétrico que a cidade de São Paulo vem enfrentando desde a noite de sexta-feira, que pode ter um preço político alto para o atual prefeito.

Situação atual da pesquisa

Ricardo Nunes (MDB): 53%

Guilherme Boulos (PSOL): 39%

Nulo/Branco: 3%

Não souberam/Não responderam: 5%

Segundo a pesquisa, o principal motivo da disparada do atual prefeito nos números se deve à migração dos votos de Marçal para Nunes, já que 69% dos entrevistados que votaram no ex-coach declararam voto em Ricardo Nunes, contra apenas 6% dos que disseram votar no candidato do Psol.

O Instituto Real Time Big Data ouviu 1,5 mil pessoas para essa pesquisa entre os dias 11 e 12 de outubro e tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Está registrada no TSE sob número SP-00357/2024.