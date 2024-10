Veja o que abre e o que fecha em São Paulo neste feriado de 12 de outubro

Neste sábado (12) o país inteiro comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, e em função do feriado as autarquias do governo de São Paulo podem ter alterações nos horários e formas de funcionamento.

Confira o que abre e o que fecha no feriado do dia 12:

TRANSPORTE PÚBLICO

Ônibus:

A SP trans informa que a frota de sábado será 42% da frota que opera normalmente nos dias úteis.

Metrô:

O Metrô informa que as linhas 1-Azul, 2 - Verde, 3 – Vermelha e 15- Prata funcionarão com intervalos normais de final de semana.

Trem:

As cinco linhas da CPTM funcionarão com intervalos de final de semana. No sábado, entretanto, os trens da Linha 12-Safira não circularão entre as estações Tatuapé e Brás e os passageiros deverão utilizar, como alternativa, a Linha 11 – Coral para seguir viagem.

Intermunicipais:

A EMTU informa que no feriado deste sábado irá operar com intervalos adotados aos domingos e feriados. Informações sobre os horários podem ser obtidos em HTTP://www.emtu.sp.gov.br

SAÚDE

A Secretaria de Saúde informa que os hospitais estaduais manterão o funcionamento normal para atender urgências e emergências nos pronto-socorros e setores de internação e centros cirúrgicos.

Poupatempo

Todas as unidades do Poupatempo estarão fechadas neste sábado e só retomam as atividades na segunda-feira, mediante agendamento prévio.

Parques urbanos

Para saber o funcionamento e os horário dos parques urbanos na cidade de São Paulo basta acessar o link: (https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/Infos-Parques.pdf)

Bom Prato

Neste final de semana algumas unidades do programa Bom Prato estarão fechadas para serviços de manutenção, retornando ao funcionamento normal na segunda-feira. As unidades que permanecerão fechadas são:

Carapicuíba, Francisco Morato, Itaquera, Mogi das Cruzes, Rio Claro, Tucuruvi e Suzano (apenas no domingo).