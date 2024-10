Jovem de 23 anos é baleado ao voltar de casa noturna no interior de São Paulo

Na madrugada do último domingo, dia 06 de outubro, um jovem, de 23 anos, foi baleado enquanto voltava de uma casa noturna, no Jardim América, em Sorocaba, município do interior de São Paulo. Ele estava acompanhado de um amigo, de 19 anos, que teve a carteira roubada

De acordo com o portal G1, o Boletim de Ocorrência informa que, quando os agentes da Polícia Militar (PM) chegaram ao local, encontraram a vítima caída no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos. O jovem foi levado para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS).

Ainda segundo o documento policial, testemunhas que estavam no local relataram aos policiais que as vítimas voltavam a pé de uma casa noturna, quando dois homens se aproximaram e exigiram dinheiro. Um dos suspeitos disparou contra o rapaz de 23 anos.

Conforme o relato, os criminosos fugiram em um carro, levando a carteira com documentos e cartões do jovem de 19 anos. O caso foi registrado no plantão policial de Sorocaba (SP) como tentativa de homicídio e roubo consumado.

Jovem de 18 anos é preso em flagrante com moto de chassi adulterado e porções de maconha e cocaína em São Paulo

Na manhã da última quinta-feira, dia 10 de outubro, um jovem, de apenas de 18 anos, foi preso em flagrante com uma moto de chassi adulterado e porções de maconha e cocaína, em Itapetininga, município localizado no estado de São Paulo.

De acordo também com o G1, o Boletim de Ocorrência (BO) informa que policiais do Setor de Investigações Gerais cumpriram o mandado judicial de busca domiciliar na Vila Regina.

No local, as equipes encontraram a moto com o chassi adulterado, porém o jovem não estava no endereço. Ele foi localizado posteriormente.

Durante uma vistoria na residência, também foram encontradas 49 porções de cocaína e aproximadamente 442 gramas de maconha. O jovem foi preso em flagrante e deve responder pelo crime de tráfico de drogas. Ele aguarda decisão da Justiça.