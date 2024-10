Em atentado à bomba na Cisjordânia, Israel afirma ter matado o principal líder da Jihad Islâmica

Numa operação conjunta, as Forças de Defesa de Israel (IDF) e a Agência de Segurança de Israel (ISA) confirmaram a morte de Mohamed Abdullah, comandante da brigada Tulkarm da Jihad Islâmica Palestiniana, durante um ataque aéreo com drones na Cisjordânia nesta última quinta-feira, à noite.

Abdullah, que assumiu a liderança da brigada após a morte de Mohamed Jaber ‘Abu Shujaa’ em agosto, foi identificado por Israel como um dos responsáveis pela coordenação dos ataques contra soldados israelitas e pela organização da colocação de explosivos na região de Tulkarem.

Detalhes do ataque

O ataque ocorreu perto do campo de refugiados de Nur Shams, a leste de Tulkarem, quando um drone israelense atingiu um veículo no qual Abdullah e outro combatente viajavam. De acordo com uma declaração conjunta da IDF e da ISA, foram encontrados rifles M-16 e coletes no local do ataque, o que indicaria que as vítimas estavam armadas no momento do bombardeio.

A mídia palestina, incluindo a agência Wafa, confirmou a morte de Abdullah e de um jovem identificado como Awad Omar. Após o ataque, as forças israelenses invadiram a área e removeram os corpos antes de recuar, segundo relatos locais.

Esta operação faz parte de uma série de confrontos que aumentaram a tensão na Cisjordânia, região que atravessa o seu maior ciclo de violência desde a Segunda Intifada (2000-2005). Até ao momento, em 2024, mais de 400 palestinianos morreram em confrontos com as forças israelitas, incluindo milicianos e civis, incluindo pelo menos 65 menores, segundo números publicados pela agência EFE.