Eleitor se arrepende de tatuar a cara de Pablo Marçal no braço e pede que tatuador dê um jeito: “até agora ainda não caiu a minha ficha”

Um eleitor arrependido que havia gravado a imagem do candidato a prefeito Pablo Marçal (PRTB) no braço entrou em contato com o tatuador de São Paulo Roci Costa para tentar remover a tatuagem, alegando estar arrependido da escolha.

“Estou arrependido pela tatuagem, gostaria de efetuar algo por cima que pudesse manchar a imagem dele! Até agora ainda não caiu a minha ficha que isso aconteceu, ele fez diversas promessas e que estava convicto de sua vitória”, disse o apoiador em post que foi divulgado nas redes de Costa.

Na tatuagem, o coach aparece de boné, fazendo o “M” e esmagando os então adversários Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Tabata Amaral com os dedos. A tatuagem cita ainda os apelidos que Marçal utilizou contra seus adversários, como “Bananinha”, “Boulis”, “Chatabata” e “Dapena”. No topo, à direita do braço, seu slogan de campanha: “Faz o M”.

O tatuador prometeu montar um “projeto” para cobrir a tatuagem do ex-coach, enquanto o cliente chegou a sugerir cobrir a imagem do Marçal com a Ricardo Nunes: “Nem que você consiga fazer o número 15 e cobrimos isso aqui”, disse.

NÃO CHEGOU NO SEGUNDO TURNO

Pablo Marçal amargou um terceiro lugar na apuração do último domingo, apesar de ficar encostado nos líderes durante toda a apuração, mas acabou ficando fora do segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo.