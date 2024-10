Tragédia: Mãe de quatro filhos é levada pelo furacão Helene na frente da família

O furacão Helene, em Minneapolis, Carolina do Norte, causou um desastre mortal em 27 de setembro, resultando na morte de Melissa Guinn, mãe de quatro filhos. Durante a fúria da tempestade, ela foi carregada pelas águas violentas na frente de seu marido, Jamie, e de seu filho de oito anos, River. Em casa, buscando abrigo enquanto a tempestade atingia o lado oeste da cidade, eles eram impotentes para evitar o horror que se desenrolava num piscar de olhos.

Jamie Guinn compartilhou sua experiência com fontes de notícias locais, descrevendo-a como “Parecia uma explosão de canhão. A casa desabou em cima de mim, me esmagando”, foi como ela descreveu sua experiência. “Lembro-me de ligar para meu filho e ouvir seu grito. De alguma forma, conseguimos cavar nos restos da casa, que havia desabado quase até o rio, e eu o encontrei.” No meio do caos e da devastação, ambos lutaram para permanecer vivos em circunstâncias extremamente difíceis.

Uma situação devastadora (Agencias)

Durante uma semana inteira foi realizada a busca pelo corpo de Melissa. Finalmente, após horas de intenso trabalho da equipe de resgate, foi recuperado no dia 7 de outubro. Durante este período, Jamie e seu filho foram forçados a cruzar rios de correnteza rápida para chegar a um lugar seguro e buscar ajuda. A difícil jornada e o ato final de resgate representaram um fim doloroso para a família.

“Sinto que ainda estou em choque e tentando absorver tudo o que aconteceu”, admitiu Jamie. “Acho que estou apenas tentando entender tudo o que aconteceu.” A família estava prestes a comemorar seu décimo aniversário de casamento, ocasião que agora será ofuscada pela trágica partida de Melissa.

O ciclone Helene deixou uma marca indelével na comunidade e a história da família Guinn ilustra o efeito destrutivo que estes desastres naturais podem causar nas vidas daqueles que se encontram no seu caminho.