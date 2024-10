Furacão Milton: carros elétricos podem se tornar bombas-relógio, adverte autoridades

A chegada do furacão Milton ainda nesta noite e a iminência do alagamento da cidade de Tampa, na Flórida, com água salgada do mar fez com que as autoridades soltassem um alerta para os riscos de carros elétricos que contêm baterias de íons de lítio, que em contato com a água do mar podem se transformar em “bombas-relógios”.

De acordo com o chefe dos bombeiros da Flórida, Jimmy Patronis, esse tipo de bateria tem um grande risco de incendiar-se em contato com água salgada.

O aviso veio depois da experiência que tiveram com o furacão Helene, quando 48 carros com baterias de íons de lítio pegaram fogo em contato com a água salgada. Além de carros elétricos, o alerta vale para scooters, hoveboards, carrinhos de golfe e outros brinquedos.

Os proprietários devem realocar os veículos para terrenos mais altos para que não corram risco de inundação. Em caso de inundação desses veículos, eles devem ser removidos para longe das residências para evitar acidentes.

CHEGADA DO MILTON

A expectativa é de que o fuçarão Milton chegue em Tampa Bay em menos de uma hora. Este é um furacão de categoria 5 e deve trazer ventos de até 300 km/h, além de provocar inundações de até 5 metros, de acordo com os meteorologistas.

Autoridades da cidade advertiram todos os moradores para que deixassem suas casas o mais rápido possível e que quem ficar em casa, provavelmente morrerá