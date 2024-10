Piloto que morreu em colisão entre dois parapentes gravou vídeo antes de voar: “Coração disparadíssimo”

Um acidente entre dois parapentes deixou um morto e um ferido no Guarujá, no litoral de São Paulo. A vítima fatal é o tatuador Lucas Ribeiro Macedo, de 32 anos, que gravou um vídeo momentos antes do voo, quando disse não praticava a modalidade há quase um ano e que estava com o “coração disparadíssimo” (assista abaixo). Já o sobrevivente foi resgatado e segue internado.

“Já estou como? Todo me cagando, faz ‘mó’ tempo que não voo, barriga assim ó, coração disparadíssimo, mas bora”, disse Lucas no vídeo.

O acidente entre os dois parapentes ocorreu na tarde de segunda-feira (7). Tanto Lucas quanto o outro piloto envolvido saltaram do Morro do Maluf e, durante o voo, colidiram. Eles caíram em cima de um prédio que fica na Alameda Marechal Floriano Peixoto, no Centro da cidade.

Pessoas que estavam na praia registraram o momento exato da queda (assista abaixo):

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram reanimar o tatuador, mas ele morreu no local do acidente. Já a outra vítima, um homem de 55 anos, segue internada no Hospital Santo Amaro (HSA). Não há detalhes sobre o estado de saúde.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a Polícia Civil foi acionada e realizou uma perícia. O caso foi registrado como morte acidental e lesão corporal e segue em investigação na Delegacia de Guarujá.