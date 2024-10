Milton enfraquece: vira furacão de categoria 4, mas mantém ameaça sobre a Flórida

Noah Weibel e seu cão, Cookie, sobem as escadas de sua casa enquanto sua família se prepara para a chegada do furacão Milton, em 7 de outubro de 2024, em Port Richey, Flórida (AP Foto/Mike Carlson)

O furacão Milton enfraqueceu ligeiramente na terça-feira, mas permaneceu uma tempestade feroz que poderia atingir diretamente a populosa região de Tampa, uma vez a cada século, com fortes tempestades e transformar os destroços deixados pelo furacão Helene em projéteis.

Quase toda a costa oeste da Flórida estava sob alerta de furacão ou tempestade tropical enquanto a tempestade e seus ventos de 145 mph (230 km/h) giravam perto da Península de Yucatán, no México, seguindo em direção ao estado a 19 km/h (12 mph) e absorvendo energia de as águas quentes do Golfo do México.

O vórtice de Milton poderá atingir Tampa Bay, que tem uma população de mais de 3,3 milhões de pessoas, já na noite de quarta-feira. O condado onde Tampa está localizada ordenou a evacuação de áreas adjacentes à baía e de todas as casas móveis e pré-fabricadas até terça-feira à noite.

“Você não precisa pegar a interestadual e ir muito longe”, disse o governador Ron DeSantis em entrevista coletiva na manhã de terça-feira, garantindo aos residentes que haveria gasolina suficiente para a viagem. “Eles podem viajar a dezenas de quilômetros de distância; Eles não precisam ser centenas. “Existem opções.”

DeSantis disse que o estado ajudou a evacuar mais de 200 instalações de saúde no caminho de Milton e que há 36 abrigos administrados pelo condado. O estado também trabalhou para remover os destroços do recente furacão Helene, para que não se transformassem em projéteis quando Milton atingir. O governador indicou que o estado implantou mais de 300 caminhões basculantes que trabalham 24 horas por dia e retiraram 1.200 cargas de entulhos.

Os salva-vidas da península que forma Tampa Bay removeram cadeiras de praia e outros itens que poderiam voar com ventos fortes.

O Centro Nacional de Furacões rebaixou Milton na terça-feira para um furacão de categoria 4, mas os meteorologistas disseram que ainda representava “uma ameaça extremamente séria para a Flórida”. Milton intensificou-se rapidamente na segunda-feira, tornando-se uma tempestade de categoria 5 ao meio-dia, com ventos máximos sustentados de 285 km/h (180 mph) antes de enfraquecer ligeiramente.

O pior furacão em um século

Tampa Bay não é diretamente atingida por um grande furacão há mais de um século. Os cientistas esperam que Milton enfraqueça ligeiramente antes de sua chegada, embora possa manter o status de furacão à medida que atravessa o centro da Flórida em direção ao Oceano Atlântico. Pela previsão, evitaria outros estados atingidos por Helene, que causou pelo menos 230 mortes no caminho da Flórida aos Apalaches.

A última vez que Tampa Bay foi atingida diretamente por um meteoro deste calibre foi em 1921, e as autoridades temem que o destino da região e dos seus habitantes esteja prestes a acabar. O presidente Joe Biden aprovou uma declaração de emergência para a Flórida e a deputada da Câmara, Kathy Castor, disse que 7.000 funcionários federais foram mobilizados para ajudar em uma das maiores operações da história.

“Essa coisa de Milton é séria”, disse a prefeita de Tampa, Jane Castor, em entrevista coletiva na segunda-feira. “Se você quiser enfrentar a Mãe Natureza, ela vencerá 100% das vezes.”

Recuperando-se de Helene

A área da Baía de Tampa continua a recuperar de Helene e da sua poderosa tempestade: uma parede de água com até 2,4 metros de altura que foi criada quando o seu vórtice ainda estava a 160 km da costa. Doze pessoas morreram lá e os piores danos foram relatados na cadeia de ilhas entre São Petersburgo e Clearwater.

A previsão indicava que Milton poderia gerar uma tempestade entre 2,4 e 3,4 metros (8 a 12 pés), provocando ordens de evacuação para as comunidades costeiras do Golfo. Na Flórida, isso significa que quem fica para trás deve se defender sozinho e que não se espera que as equipes de resgate se coloquem em perigo para ajudá-los no auge da tempestade.

Os retardatários foram um problema durante Helene e Ian em 2022. Muitos residentes não deram ouvidos aos avisos, dizendo que quando partiram em tempestades anteriores, os avisos de grandes ondas não se concretizaram. Mas na segunda-feira havia sinais de que as pessoas estavam saindo antes da chegada de Milton.

Um fluxo constante de veículos seguiu para o norte, em direção ao noroeste da Flórida, na Interstate 75, a principal rodovia do oeste da península, enquanto os moradores seguiam as ordens de evacuação. O tráfego ficou congestionado nas pistas sul da rodovia por quilômetros enquanto outros residentes se dirigiam para a relativa segurança de Fort Lauderdale e Miami, do outro lado do estado.