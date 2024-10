Idosa é presa após dar tapa na bunda de operadora de caixa que chamava de ‘minha deliciosa’, em SP

Uma idosa de 80 anos foi presa em flagrante após dar um tapa na bunda de uma operadora de caixa de um supermercado, de 39, em São Vicente, no litoral de São Paulo. A vítima procurou a polícia e disse que estava sendo assediada sexualmente pela mulher há pelo menos um mês, sendo que era chamada por ela de “minha deliciosa”, “minha graciosa” e “minha preferida”, entre outros apelidos.

A operadora de caixa relatou que trabalha no local há sete meses e, desde então, a idosa faz questão de passar as compras com ela, mesmo quando há filas.

Uma vez, segundo o relato, a idosa chegou a agarrá-la por trás e a passar as mãos em seus seios, mas ela não denunciou o caso. O estopim ocorreu na última sexta-feira (4), quando a agressora deu um tapa nas suas nádegas enquanto ela caminhava por um corredor do estabelecimento.

A vítima reagiu e discutiu com a idosa, que disse que não pararia de importuná-la de forma verbal e física de jeito algum. Assim, o segurança do supermercado levou as duas até a delegacia da cidade, onde a agressora foi presa em flagrante. Imagens de câmeras de segurança registraram quando ela bateu no bumbum da vítima e foram entregues como prova.

As ser questionada pelo delegado, a idosa negou a importunação sexual, mas recusou acionar um advogado. Ela, que não teve o nome revelado, ficou à disposição da Justiça.

O supermercado não se manifestou a respeito do caso, que segue em investigação na Delegacia de São Vicente.