Tempestade tropical Milton pode virar furacão e ameaça Flórida

Um sistema de tempestades crescendo no Golfo do México se fortaleceu no sábado na tempestade tropical Milton, e os meteorologistas alertaram no domingo que poderia se tornar um furacão e atingir a costa da Flórida esta semana.

Milton estava a cerca de 585 quilômetros (365 milhas) a oeste-noroeste de Progreso, no México, e cerca de 1.375 km (855 milhas) a oeste-sudoeste de Tampa, Flórida, com ventos máximos sustentados de 75 quilômetros por hora (45 milhas por hora). dirigiu-se para norte-nordeste a 6 km/h (6 mph), informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA em Miami na manhã de domingo.

“Milton está se movendo lentamente, mas espera-se que ganhe força rapidamente”, disse o centro, observando um “risco aumentado de impactos com risco de vida em áreas da costa oeste da Flórida”.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência em 35 condados antes da possível chegada da tempestade. Com muitos desses condados ainda se recuperando do furacão Helene, DeSantis apelou à Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida e ao Departamento de Transportes da Flórida para coordenar todos os recursos e pessoal disponíveis para ajudar as comunidades locais à medida que aceleram a remoção de detritos.

“Há um risco aumentado de tempestades potencialmente mortais e impactos de vento em várias partes da costa oeste do panhandle da Flórida, começando na tarde de terça-feira ou na manhã de quarta-feira. Os residentes nestas áreas devem ter um plano para furacões, seguir as orientações das autoridades locais e monitorizar as previsões meteorológicas atualizadas”, disse o NHC.

Entretanto, Kirk continuou a ser um forte furacão de categoria 4 a cerca de 2.165 km (1.345 milhas) a oeste-sudoeste dos Açores, com ventos máximos sustentados de 185 km/h (115 mph) na noite de sábado, de acordo com o centro.

O sistema causou “ondas e correntes de retorno” que afetaram o norte das Ilhas de Barlavento, as Bermudas, as Grandes Antilhas e a costa leste dos Estados Unidos, segundo os meteorologistas. Espera-se que as tempestades se movam para o norte ao longo da costa leste dos EUA e da costa atlântica do Canadá no domingo, e para os Açores na segunda-feira, de acordo com o centro.

O furacão Leslie, por sua vez, estava se movendo para noroeste através do Atlântico sem representar uma ameaça à terra, disseram especialistas na noite de sábado.

O meteoro estava a 1.375 km (855 milhas) a oeste do extremo sul das ilhas de Cabo Verde, com ventos máximos sustentados de 130 km/h (80 mph). Nenhum aviso ou aviso costeiro foi emitido.

As tempestades continuaram a evoluir enquanto as equipes de resgate no sudeste dos Estados Unidos procuravam pessoas desaparecidas após a passagem do furacão Helene na semana passada, deixando um rastro de mortes e danos catastróficos.