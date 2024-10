Eleições 2024: Mário Gomes não consegue cargo na Câmara Municipal do Rio

Ator Mário Gomes não se elege vereador no Rio de Janeiro

O ator Mário Gomes tentou uma vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mas como muitos famosos em São Paulo, não obteve o número de votos necessários para conquistar o cargo como vereador.

Candidato pelo Republicanos, o ex-galã das novelas da TV Globo ficou com apenas 4.492 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao tentar desempenhar sua campanha diante do despejo de sua mansão, que foi levada a leilão por falta de pagamento das dívidas trabalhistas da fábrica que era proprietário.

O ator chegou até a responder no Instagram que o valor já tinha sido quitado antes de perder o imóvel para a Justiça, mas que foi induzido ao erro, ao ser acompanhado por uma sindicalista até um juiz de paz: “Foi tudo pago, a rescisão, o tempo trabalhado, horas”.

Mário Gomes também comentou que a mesma pessoa teria comentado que ele deveria ter ido ao juiz do trabalho e, por isso, ainda teria dívidas para quitar com os funcionários desta fábrica de jeans, no Paraná. O ex-galã da TV Globo lamentou que a mansão foi leiloada para pagar uma dívida que não existe mais: “Agora quer que eu pague novamente o que já paguei, tomando minha casa”.

Na época do despejo, o ator veterano chegou a fazer uma vaquinha para conseguir dinheiro. Sem revelar a quantia, ele apenas fez um vídeo agradecendo as inúmeras doações e disse que chorou de “correr muita lágrima” devido a bondade das pessoas.

“Eu quero só, do fundo do meu coração, agradecer ao apoio que vocês vêm me dando. Me emociono, de chorar muito, de correr muita lágrima, porque é muito bacana. Vocês podem contar comigo, que eu vou partir pra dentro, mas isso é um outro problema”.

Mais recentemente, ao visitar a mansão onde morou com a família, Mário Gomes, de 71 anos, desmaiou e precisou ser levado ao pronto-socorro municipal do Rio de Janeiro, após sentir fortes dores na virilha, local onde já teve um câncer.

Segundo a equipe do ex-galã da TV Globo, ele recebeu todos os cuidados necessários e, de acordo com a Quem, o médico suspeitou que o ator poderia estar com uma hérnia na região.