Homem de 41 anos é morto a facadas pelo companheiro da ex-esposa em Paraíba do Sul, RJ

Na noite da última quarta-feira, dia 02 de outubro, um homem, de 41 anos, foi morto a facadas, na Travessia Malta, no bairro Grama, em Paraíba do Sul, município localizado no estado do Rio de Janeiro.

Segundo o portal de notícias G1, a Polícia Militar (PM) informou que o autor do crime, que não teve a identidade divulgada, foi preso no local após confessar te esfaqueado a vítima durante uma discussão motivada por ciúmes.

Ainda conforme a PM, o acusado contou que mantinha um relacionamento com a ex-esposa do homem esfaqueado. A confusão teria começado quando o agressor iniciou uma discussão e, ao se sentir ameaçado, desferiu uma facada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem já estava sem vida quando a equipe chegou ao local. Depois da perícia, o corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Instituto Médico Legal (IML). O autor foi levado para a delegacia do município, onde o caso foi registrado. Ele vai responder por homicídio.

Mulher é baleada no rosto e nas costas pelo filho do ex-companheiro no interior de São Paulo

Na noite da última segunda-feira, dia 30 de setembro, uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi baleada no rosto e nas costas pelo filho do ex-companheiro, em um condomínio no bairro Jardim Nova Esperança, em Bauru, município do interior de São Paulo.

De acordo também com o G1, o Boletim de Ocorrência informa que o adolescente, de apenas 16 anos, invadiu o apartamento da vítima por volta das 20h, e disparou diversas vezes contra ela, que estava deitada no sofá.

O jovem estava acompanhado de um segundo indivíduo, desconhecido pela mulher, que apenas ajudou a derrubar a porta. Ela se escondeu no apartamento vizinho e chamou a polícia.

As autoridades acionaram também o Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a vítima foi encaminhada para o Pronto-Socorro Central (PSC), onde permanece hospitalizada em estado estável.

O boletim de ocorrência foi registrado como ato infracional de homicídio e as motivações do crime serão apuradas pela polícia.