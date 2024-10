Paulistano tem dia de primavera com temperaturas medianas e chuva fraca

Após vários dias de recorde de calor em toda a região metropolitana de São Paulo, o paulistano enfrenta hoje um dia com temperaturas mais amenas, com máxima de 22º C no decorrer do dia e muitas nuvens que devem trazer chuva para toda a região.

Uma frente fria atravessa o litoral paulista e mantém a temperatura baixa e o dia nublado em quase todas as cidades da Grande São Paulo. O volume de chuva esperado, porém, é de baixo volume e não será suficiente para reabastecer os mananciais afetados pela seca dos últimos dias.

Nesta sexta-feira o sistema deve se afastar para o litoral do Rio de Janeiro, mas os ventos que sopram do mar continuam trazendo umidade para toda a faixa leste do estado, onde está a cidade de São Paulo, aumentando a nebulosidade e garoa. A temperatura também continua bem abaixo do que os moradores da região vêm enfrentando, com máxima de apenas 18º C. Na madrugada, os termômetros podem chegar a 15º C.

No domingo, dia da eleição, o dia amanhece com sol e muitas nuvens e a temperatura máxima prevista é de 28ºC, sem previsão de chuva.

RECORDE DE CALOR

Ontem, a cidade de São Paulo igualou o recorde de calor batido em 2024, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, que registrou na tarde desta quarta-feira 36,7º C de máxima, mesmo recorde registrado em setembro deste ano, durante a onda de calor

O Rio de Janeiro também bateu recorde de calor ontem, mas foi com uma temperatura de 39,9º C registrado na região da Vila Militar.