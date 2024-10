Saiba quem era o funkeiro executado por ciúmes na Região Metropolitana de SP; vídeo mostrou o crime

MC Vini VL foi executado com pelo menos 10 tiros em Carapicuíba, na Região Metropolitana de SP; motivação do crime seria ciúmes

O funkeiro Vinícius Andrade, de 24 anos, mais conhecido como MC Vini VL, foi executado a tiros em uma rua de Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo. Um vídeo mostra o momento em que o cantor discutia com um rapaz, que estava armado e disparou pelo menos 10 vezes (assista clicando no vídeo abaixo). A Polícia Civil diz que o crime foi motivado por ciúmes, pois uma mulher tinha dado um beijo no rosto da vítima momentos antes.

O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (30), na Avenida Inocêncio Seráfico. O delegado Marcelo do Prado, do 1º Distrito Policial de Carapicuíba, disse ao “Brasil Urgente”, da TV Bandeirantes”, que o funkeiro estava em um bar, quando uma mulher chegou acompanhada do suspeito. Ela foi até o cantor e o cumprimentou com um beijo no rosto.

O homem que estava com ela se irritou com a situação e saiu do bar. Algum tempo depois, MC Vini VL foi a outro estabelecimento, quando se encontrou com o suspeito e eles começaram a discutir. Logo, o homem sacou um revólver e mirou na direção de uma testemunha. Na sequência, ele disparou 10 vezes contra o funkeiro, que foi ferido com pelo menos cinco tiros.

O cantor foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Carapicuíba, mas não resistiu aos ferimentos. Já o atirador fugiu do local e ainda é procurado. O delegado ressaltou que ele já foi identificado e, inclusive, teve a prisão solicitada à Justiça.

O caso foi registrado como homicídio no 1º Distrito Policial de Carapicuíba, que requisitou perícia. O corpo de MC Vini VL foi velado na cidade e será enterrado na manhã desta terça-feira (1º).

Quem era MC Vini VL?

Vinícius, que era natural de Carapicuíba, se dividia entre o trabalho de vendedor em um shopping e de funkeiro. Ele ficou conhecido após gravar o videoclipe da música “Rotina Diferenciada”, que foi publicado no canal do KondZilla em maio de 2020, e ultrapassou mais de 342 mil visualizações (assista abaixo).

Já em novembro de 2021, o MC Vini VL também lançou o videoclipe da canção “Conversa com Deus”, feita em parceria com outra produtora, que alcançou 26 mil visualizações.

Nas redes sociais, ele era seguido por mais de 41 mil seguidores. Em postagens, os parentes e amigos lamentaram a morte dele e pediram que a justiça puna o responsável.