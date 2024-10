Prêmio da Mega-Sena chega a R$ 40 milhões; veja os números sorteados nesta terça-feira

O apostador que acertar na Mega-Sena desta terça-feira (1) pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 40 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Mega-Sena desta terça-feira:

10, 31, 35, 45, 50, 55

SORTEIO DE SÁBADO

Ninguém levou o prêmio principal da loteria no sorteio do último sábado e a bolada acumulou para esta terça-feira. No entanto, sábado 93 apostas fizeram a quina no sorteio da Mega e cada um deles ganhou R$ 35.036,92. Na faixa da quadra foram 5.846 apostas contempladas e todas levaram para casa um prêmio de R$ 796,25.

SURPRESINHA E TEIMOSINHA

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.