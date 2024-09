VÍDEO: Embarcação com sete pessoas naufraga na ‘Garganta do Diabo’ em SP; duas ainda são procuradas

Embarcação naufraga na 'Garganta do Diabo', no litoral de SP, conhecida por perigos em função da forte correnteza

Uma embarcação que levava sete pessoas naufragou entre a Ilha Porchat e a Praia de Paranapuã, em São Vicente, no litoral de São Paulo, na noite de domingo (28). A região é conhecida como “Garganta do Diabo”, em função dos altos riscos gerados pela forte correnteza. O Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar cinco vítimas, mas duas mulheres ainda não foram localizadas. As buscas continuam nesta segunda-feira (30).

Os bombeiros foram acionados por volta das 19h20 por moradores da Ilha do Porchat que viram a embarcação naufragar. Três viaturas foram enviadas ao local para a operação de resgate, que também contou com apoio da Marinha do Brasil.

No local, os socorristas encontraram três mulheres e dois homens à deriva. Destes, quatro receberam atendimento no local e depois foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto-Socorro Central de São Vicente. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles. Já um dos homens se recusou a receber avaliação médica.

Os resgatados contaram que duas mulheres que estavam com eles estavam desaparecidas. Assim, foram realizadas buscas ainda durante a noite, mas sem sucesso. Nesta manhã, a equipe da Estação de Bombeiros Guarda-Vidas de São Vicente retomou os trabalhos, mas até agora elas não foram encontradas.

Não há informações sobre o que provocou o naufrágio. O caso será investigado pela Polícia Civil.