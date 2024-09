Defesa Civil alerta para risco de queimadas em SP até a próxima quarta (2)

Uma alerta emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo nesta segunda-feira (30) informa sobre riscos de queimadas até quarta-feira (2).

De acordo com o o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o risco de incêndio em São Paulo ainda é alto devido as altas temperaturas no começo desta semana.

“Os próximos dias deverão ser marcados pela presença de tempo seco e firme em todo Estado de São Paulo. Como não há previsão de incidência de chuva, o destaque girará em torno das temperaturas, que se elevam gradualmente, garantindo a sensação de calor e abafado em todo Estado”, alerta a Defesa Civil.

O órgão também aponta para os índices de Umidade Relativa do Ar (URA) que podem cair no período da tarde, devido ao tempo seco. Isso faz com o que o risco de incêndios florestais, exceto na faixa litorânea, seja aumentado.

Áreas de vegetação seca devem receber uma atenção especial devido ao risco de queimadas.

De acordo com o Mapa de Risco de incêndio, o índice de grau de risco de queimadas é apontado como máximo em quase todas as faixas do estado.

Previsão do tempo aponta alta temperatura

As temperaturas na Região Metropolitana da Capital podem chegar aos 36°C, com a umidade relativa do ar ficando abaixo de 20%.

Em São José do Rio Preto e Araçatuba os termômetros podem arcar 40° C, com URA abaixo dos 15%.

Cuidados com a saúde

Em dias de tempo seco, com risco de queimada, é recomendado pela defesa civil a hidratação constante e o uso de protetor solar.

Além disso, deve ser evitado a prática de atividade física em horários mais críticos, além do uso de soro nos olhos e nariz.

“A Defesa Civil do Estado, em colaboração com as Defesas Civis Municipais, implementa diversas medidas preventivas, incluindo vistorias nas áreas mais vulneráveis às queimadas, a construção de aceiros e o reforço nas campanhas de conscientização direcionadas à população”, diz o órgão.