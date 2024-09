Termômetros com coluna de mercúrio são proibidos pela Anvisa

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a fabricação, importação e venda de termômetros que possuem coluna de mercúrio. De acordo com a agência, este tipo de produto pode apresentar riscos à saúde de usuários e contaminar o meio ambiente.

ANÚNCIO

Além de termômetros, esfigmomanômetros, aparelhos que medem pressão arterial, que possuem mercúrio, também foram proibidos no Brasil.

O comunicado foi publicado no Diário Oficial da União na última terça-feira (24), assinado pelo diretor-presidente da agência, Antônio Barra Torres.

Quais os riscos?

De acordo com a Anvisa, o metal encontrado neste tipo de instrumento não representa perigo direto à saúde, mas pode se tornar um agente tóxico no meio ambiente ao ser descartado. É possível encontrar outros produtos no mercado que não possuem a coluna de mercúrio, segundo a agência.

“Termômetros e esfigmomanômetros digitais são produtos para a saúde de uso difundido no Brasil e possuem as mesmas indicações clínicas que os que contém mercúrio. Esses dispositivos também possuem a sua precisão avaliada compulsoriamente pelo Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade e são ambientalmente mais sustentáveis”, informam.

O que fazer caso um termômetro com mercúrio quebre?

Isole o local e não permita que crianças brinquem com as bolinhas de mercúrio;

Utilize luva e máscara e recolha com cuidado os restos de vidro em toalha de papel, colocando-os em recipiente resistente à ruptura, para evitar ferimento, e feche hermeticamente;

Localize as “bolinhas” de mercúrio e junte-as com cuidado, utilizando um papel cartão ou similar. Recolha as gotas de mercúrio com uma seringa sem agulha. As gotas menores podem ser recolhidas com uma fita adesiva;

Transfira o mercúrio recolhido para um recipiente de plástico ou de vidro duro e resistente, fechando-o hermeticamente e colando um rótulo indicando o que há no recipiente;

Recipientes que acondicionem mercúrio líquido ou seus resíduos contaminados devem ser armazenados com uma certa quantidade de água (selo hídrico) que cubra esses resíduos, para minimizar a formação de vapores de mercúrio;

Identifique o recipiente, escrevendo na parte externa “Resíduos tóxicos contendo mercúrio” ;

; Não use aspirador, pois isso vai acelerar a evaporação do mercúrio, assim como contaminar outros resíduos contidos no aspirador;

Coloque o recipiente em uma sacola fechada;

Entre em contato com o serviço de limpeza urbana do seu município ou com o órgão ambiental (estadual ou municipal) para saber como proceder à entrega do material recolhido.

*Com informações de R7.