Libere espaço no seu celular: como liberar espaço no seu Android ou iPhone

Com estes simples passos, você pode liberar muito espaço no seu celular

Entre capturas de tela e imagens de grupos do WhatsApp, é comum ter que procurar uma foto especial entre milhares de fotografias. A galeria do nosso telefone, que antes era um álbum de lembranças, agora se transformou em um caos digital. Essa bagunça não apenas ocupa um espaço valioso, mas também dificulta encontrar as fotos que realmente importam. Diante desse problema cada vez mais comum, existem ferramentas que podem nos ajudar.

Hora de limpeza profunda

A facilidade com que tiramos fotos gerou uma sobrecarga de imagens. Cada captura ocupa um espaço em nosso dispositivo, e com o tempo, essa acumulação pode retardar o telefone e até mesmo enchê-lo completamente. Além disso, encontrar uma foto específica torna-se como procurar uma agulha num palheiro.

Antes de começar a limpar, é fundamental saber o que está ocupando tanto espaço. Nas configurações do nosso telefone, podemos encontrar uma seção dedicada ao armazenamento. Lá, é detalhado o peso de cada tipo de arquivo: fotos, vídeos, aplicativos, etc. Essa informação nos permitirá focar nas áreas que mais espaço consomem.

Por outro lado, uma das principais causas da falta de espaço são as fotos duplicadas. Felizmente, tanto o iOS quanto o Android possuem ferramentas integradas para detectar e remover essas cópias. No iOS 16, a função "Duplicados" no aplicativo Fotos simplifica esse processo. Já os usuários do sistema Android podem utilizar a opção "Analisar armazenamento" para encontrar e remover arquivos duplicados.

Embora essas ferramentas automáticas sejam muito úteis, é recomendável fazer uma revisão manual da nossa galeria. Embora possa ser um pouco mais trabalhoso, nos permitirá garantir que não estamos excluindo fotos importantes por engano. Além disso, podemos aproveitar essa oportunidade para classificar as imagens e criar álbuns temáticos.

Em uma das coisas que todos nós já passamos, acabamos excluindo uma foto por acidente. A boa notícia é que a maioria dos sistemas operacionais mantém as imagens excluídas por um tempo em uma pasta chamada “Lixeira” ou “Excluídos recentemente”. Isso nos dá a oportunidade de recuperar qualquer arquivo que tenhamos apagado por engano.