Poluição em SP: com temperatura amena e umidade em alta, qualidade do ar na região metropolitana de SP passa de “ruim” para “moderada”

Apesar da previsão inicial de mais um dia de calor intenso na região metropolitana de São Paulo, os efeitos da frente fria que chega ao estado já se fizeram sentir e a temperatura ficou amena no período da manhã, com os termômetros marcando máxima de 27º C e a umidade batendo na casa dos 80%.

Como reflexo da alta umidade e a temperatura mais baixa, os poluentes começam a se dispersar na atmosfera e a qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo, que ontem era “ruim”, hoje passou para “moderada”, de acordo com dados da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cestesb).

A nova qualificação ainda está longe de ser considerada boa para a saúde da população, mas é muito menos prejudicial do que no começo da semana, quando a fumaça dos incêndios e a umidade relativa do ar similar a de locais desertos assolaram a Grande São Paulo.

A chegada da frente fria trouxe também uma chuva fraca e moderada nas zonas leste e norte do estado, ajudando a refrescar e melhorar a qualidade do ar.

A frente fria permanece na região até domingo, mantendo a temperatura entre 22º C e 27º C, de acordo com dados da Climatempo, mas não tem força para acabar definitivamente com a onda de calor, que retorna no começo da semana com os termômetros acima dos 30º C.