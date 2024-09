Veja o que se sabe até agora sobre jornalista de Santos (SP) que morreu na Escócia

Nathalia Urban, de 36 anos, morreu na última quarta-feira (26) em Edimburgo. Natural de Santos, litoral de São Paulo, a mulher era jornalista e correspondente internacional do portal Brasil 247.

Segundo o site ‘Metrópoles’, Nathalia foi vítima de um acidente de carro, contudo detalhes não foram revelados. A informação ainda não foi confirmada. Ainda de acordo com o site, ela tinha acabado de retornar, divorciada, de uma viagem de lua de mel na Tunísia.

Como correspondente, a jornalista abordava temas como feminismo, racismo e capitalismo, sendo responsável pela criação do programa Veias Abertas, da TV 247, que tratava sobre os povos latino-americanos.

“Infelizmente, nossa colega Nathalia não resistiu e os aparelhos serão desligados. Num último gesto de humanidade, os órgãos serão doados. Nathalia lutou pela liberdade de todos os povos. Estamos em luto e consternados. Oremos para que ela tenha uma boa passagem. Nathalia Urban sempre presente!”, escreveu o portal Brasil 247 no Instagram.

Jornalista estaria “desesperada” por emprego

De acordo com matéria do Metrópoles, publicações nas redes sociais de Nathalia mostram que ela estaria procurando emprego e com medo de “ficar sem teto”.

A jornalista se casou com Damien Minards, australiano e também jornalista neste mês, contudo o casal acabou se divorciando ainda durante a lua de mel.

“Eu preciso me reorganizar financeiramente o mais rápido possível ou vou acabar sem teto. Por favor, se alguém estiver contratando na Escócia, é só me dar um grito, estou desesperada”, diz trecho da postagem, de acordo com matéria.

Em outra publicação, feita na segunda-feira (23), ela teria dito: “Acho que nunca fiquei tão deprimida na minha vida”.