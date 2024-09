Ladrão exibe moto de luxo roubada nas redes e acaba preso

As redes sociais viraram um fenômeno entre os jovens que não enxergam mais limites na quantidade de informações pessoais que dividem nas redes e foi o excesso de informação postada que levou a polícia aprender um jovem que fazia parte de uma quadrilha especializada em roubo de motos de luxo nesta quarta-feira, no Jardim Guaianases, zona leste de São Paulo.

ANÚNCIO

Os agentes investigavam o roubo de uma moto avaliada em quase R$ 80 mil no feriado de 7 de setembro e passaram a monitorar as redes sociais de suspeitos, até que se depararam com imagens da moto roubada, que o criminoso fez questão de exibir enquanto dava ‘rolês’ pelo bairro.

O nome do suspeito não foi divulgado pelos agentes, mas de posse dessas informações eles conseguiram um mandado de busca e apreensão e prenderam o criminoso na casa onde mora, em Guaianases, onde também encontraram capacetes, baú usado por motoboy e aparelhos celulares.

De acordo com a polícia, o investigado faz parte de uma quadrilha que rouba somente motos de luxo para desmontá-las e vender as peças a um preço menor no mercado paralelo, de modo a ‘queimar’ rapidamente o produto do roubo e não deixar pistas.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia da DCCiber, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que agora procura identificar os demais integrantes da quadrilha.