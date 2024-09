Veja os números da Lotofácil 3203

O concurso 3203 da Lotofácil pode pagar no sorteio desta terça-feira ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil são:

22 - 11 - 24 - 03 - 02 - 19 - 25 - 04 - 15 - 18 - 10 - 05 - 17 - 12 - 20

GANHADORES DE ONTEM

Ontem o prêmio saiu para dois apostadores das cidades de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, e Sorocaba, em São Paulo e cada um deles faturou R$ 703.891,37. Na faixa dos 14 acertos, 342 apostas levaram para casa R$ 1.233,00; já 10.317 apostas ganharam, cada uma, R$ 30.

SURPRESINHA E TEIMOSINHA

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.