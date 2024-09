Líbano diz que pelo menos 492 pessoa morreram nos ataques de segunda, o dia mais mortal desde 2006

A fumaça sobe após os ataques aéreos israelenses contra aldeias no distrito de Nabatiyeh, visto da cidade do sul de Marjayoun, Líbano, na segunda-feira, 23 de setembro

Os ataques aéreos israelenses contra o Líbano mataram pelo menos 490 pessoas na segunda-feira, incluindo mais de 90 mulheres e crianças, relataram autoridades libanesas, no dia mais mortal para o Líbano desde a guerra de 2006 entre Israel e o Hezbollah.

De acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, os bombardeios também feriram 1.645 pessoas, uma cifra dolorosa para um país que foi alvo de um ataque na semana passada que destruiu centenas de dispositivos eletrônicos.

O número de mortos até mesmo supera o da explosão no porto de Beirute em 2020, quando centenas de toneladas de nitrato de amônio explodiram e causaram a morte de pelo menos 218 pessoas.

Por que Israel atacou o Líbano?

O porta-voz militar israelense, Contra-Almirante Daniel Hagari, afirmou que o exército fará "o que for necessário" para expulsar o Hezbollah da fronteira do Líbano com Israel.

Hagari afirmou que os bombardeios de Israel na segunda-feira causaram sérios danos ao Hezbollah. No entanto, ele não quis fornecer um cronograma para a operação atual e disse que Israel estava preparado para lançar uma invasão terrestre no Líbano, se necessário.

"Não estamos buscando guerras. Queremos eliminar ameaças," declarou Hagari. "Faremos o que for necessário para cumprir essa missão. Esperamos alcançá-la o mais rápido possível."

O Contra-Almirante disse que o Hezbollah lançou cerca de 9.000 foguetes e drones contra Israel desde outubro passado, incluindo 250 apenas na segunda-feira.

O exército israelense disse que atacou 1.300 alvos na segunda-feira, principalmente no sul do Líbano, onde há uma maior presença do Hezbollah, e que destruiu mísseis de cruzeiro, foguetes de longo e curto alcance e drones. Disse que muitos deles estavam escondidos em áreas residenciais, e mostrou fotos do que disse serem armas escondidas em residências particulares.

Israel estima que o Hezbollah possui cerca de 150.000 foguetes e mísseis, incluindo mísseis guiados e projéteis de longo alcance capazes de atingir qualquer ponto em Israel.

O Ministro da Saúde do Líbano, Firass Abiad, disse que os ataques israelenses tinham como alvo hospitais, centros médicos e ambulâncias.