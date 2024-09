Entrevistado pelo jornal SP1 nesta segunda-feira (23), o candidato à prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB) afirmou que uma das suas propostas de governo é dobrar e armar com fuzil a Guarda Civil Metropolitana (GCM). Atualmente, a companhia possui cerca de 7 mil agentes.

Datena também disse que pretende reforçar o armamento dos agentes, criando ‘batalhões específicos’ para determinadas situações. Ele também defendeu o uso de fuzis pela GCM.

“Eu pretendo dobrar essa guarda, mas não dobrar de uma maneira indiscriminada e absurda. Quem vai usar fuzis são batalhões especiais, como tem batalhões especiais da polícia que usam fuzis”.

Questionado sobre como iria fazer isso, o candidato disse que teria que conversar com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e atém mesmo com o presidente do Brasil, Lula (PT), caso fosse necessário.

“Não sou a favor que bandido bom é bandido morto”, diz Datena durante entrevista Imagem: reprodução SP1/Globo

“Para você resolver a situação da violência, você tem que contar com todos os atores da segurança”, disse Datena durante entrevista.

Contudo, ele também disse defender o uso de armas somente em casos de extrema necessidade: “não sou a favor que bandido bom é bandido morto”.

Cracolândia

Questionado sobre a Cracolândia no centro de São Paulo, Datena cita um relato pessoal sobre uma pessoa que o pediu ajuda dentro de sua casa para eliminar o vício, e que ele sabe bem o que é conviver com uma pessoa nesta situação.

“Quando droga entra na sua casa, a pessoa que está ali desaparece”, disse o candidato.

Segundo ele, a pessoa que possui algum tipo de dependência química “merece não somente carinho, mas tratamento”, para que ele tenha “o direito de se ver livre da droga”.

“Vou governar principalmente para os pobres”

O candidato do PSDB também afirmou que, seu principal ponto de atenção caso seja eleito prefeito será a população empobrecida. “Vou governar principalmente para os pobres”.