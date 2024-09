Leandro Lehart agradece aos advogados e diz que vai provar sua inocência

Em mensagem postada no Instagram, o pagodeiro Leandro Lehart, do Art Popular, agradeceu aos advogados e disse que vai provar ser inocente das acusações que podem colocá-lo na cadeia. Em sua defesa, o famoso afirmou permanecer com a sua “essência intacta”, mesmo condenado em 2ª Instância pelo estupro de uma mulher em São Paulo.

O músico também disse aos seus seguidores que confia na Justiça e agradeceu ao voto de um relator do caso que o inocentou do crime em 2019: “Confio na Justiça do meu país e na continuidade da restauração da verdade que já começou com o voto do relator”.

Lehart disse que vai seguir batalhando para provar sua inocência e que permanece com sua essência intacta: “Entendendo que toda essa experiência me tornou uma pessoa ainda melhor. Agradeço aos meus advogados por trabalharem incansavelmente, pessoas incríveis, guardiões da verdade e da Justiça”.

Defesa de Leandro Lehart diz que vai recorrer da decisão judicial (Reprodução/Instagram)

Ao desabafar sobre a condenação por estupro, o pagodeiro disse que não deu a devida importância ao caso e explicou: “Confesso que não dei a devida importância em alguns momentos. Que, se fossem dados, revelariam a minha inocência. Sofri muito, mas aprendi. Quero agradecer o apoio de todo mundo, cada abraço, cada beijo, cada carinho. Vocês têm todo o meu amor”.

Entenda o caso

Acusado de violentar e manter Rita de Cássia Corrêa trancada no banheiro de sua casa, Leandro Lehart, do Art Popular, perdeu o processo em 1ª instância em setembro de 2022, mas recorreu e teve o recurso negado pela maioria dos desembargadores de São Paulo em setembro deste ano.

Com isso, o artista segue condenado a nove anos, sete meses e seis dias de prisão, em regime fechado, pelas acusações de estupro e cárcere privado da vítima. No entanto, Lehart não teve sua prisão decretada já que seus advogados ainda podem recorrer da decisão.