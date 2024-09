Polícia teoriza que “Maníaco do Uno” pode ter sido capturado pelo tribunal do crime

Jovem de 27 anos foi abordada por 'maníaco do Uno' em ponto de ônibus, na Vila Oratório, na Zona Leste de SP

Um suspeito de atacar sete mulheres na Zona Leste de São Paulo segue sendo procurado pela Polícia Civil, após agarrá-las e tentar colocá-las dentro de um Fiat Uno cinza sem placas. De acordo com a Band, as autoridades já identificaram o responsável pelo crime e teorizam que ele tenha sido capturado pelo tribunal do crime.

ANÚNCIO

Apesar de identificado, segundo a Band, o suspeito segue desaparecido quase uma semana depois de iniciar os ataques às vítimas. Seu veículo foi encontrado pelos policiais, que apreenderam a faca utilizada para fazer as ameaças, além de uma chave de fenda e carteira de motorista.

Conforme a polícia, o suspeito pode ter sido sentenciado à morte pelo tribunal do crime, haja vista sua carreira de motorista ter sido achada no veículo com cartões de banco e identidade. Houve uma campana de 24 horas para que o suspeito surgisse para buscar o carro, mas ele não apareceu.

Tentativas de sequestro

Os ataques protagonizados pelo suspeito aconteceram nos bairros do Parque São Lucas, Vila Oratório, na Avenida Sapopemba, na Vila Regente Feijó, na última sexta-feira (13), entre 17h e 19h. O homem atacou pelo menos sete mulheres, tentando forçá-las a entrar em seu Fiat Uno cinza.

O agressor surgia em imagens de câmeras de segurança usando boné vermelho, blusa de moletom com capuz, calça jeans e sapatos. O homem se aproximava das vítimas, dava uma chave de braço nas mulheres e tentava empurrá-las para dentro do Uno.

Todas as vítimas, com idades entre 11 e 34 anos, conseguiram escapar. Mesmo não tendo sido abusadas, contaram à polícia que não tinham dúvidas de que era a intenção do suspeito.

As ocorrências foram registradas como roubo e constrangimento ilegal, tentativa de sequestro e roubo, mas, na medida em que as vítimas foram efetuando denúncias, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SS-SP) esclareceu que a natureza dos boletins poderá ser alterada.

Confira a cronologia dos ataques: