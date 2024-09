Lotofácil 3199 paga R$ 1,7 milhão; veja os números sorteados

Os apostadores da Lotofácil que acertarem as quinze dezenas sorteadas nesta quinta-feira podem faturar um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil são:

01, 02, 04, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25

SORTEIO DE ONTEM

No sorteio desta quarta-feira, apenas duas apostas feitas nas cidades de Resende, no Rio de Janeiro, e Itanhangá, no Mato Grosso, dividiram o prêmio da loteria, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Como o prêmio estava acumulado no sorteio desta quarta-feira, cada um dos dois sortudos ganhadores vai levar para casa um prêmio de R$ 1.880.344,56.

Quinhentos e cinco apostas acertaram 14 das 15 dezenas sorteadas e para eles a premiação ficou em R$ 1.429,95 cada. O número de apostas que acertou os 13 pontos foi bem grande neste sorteio, 17.082 apostas faturaram R$ 30,00.